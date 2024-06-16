الجزيرة تعرض مشاهد حصرية لسحب الجيش الإسرائيلي ناقلة جند تم تفجيرها برفح

حصلت قناة الجزيرة على صور حصرية تظهر سحب قوات الاحتلال الإسرائيلي ناقلة الجند من نوع “نمر” التي استهدفتها أمس كتائب القسام ضمن عملية مركّبة في رفح جنوبي قطاع غزة.

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