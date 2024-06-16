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الجزيرة تعرض مشاهد حصرية لسحب الجيش الإسرائيلي ناقلة جند تم تفجيرها برفح
حصلت قناة الجزيرة على صور حصرية تظهر سحب قوات الاحتلال الإسرائيلي ناقلة الجند من نوع “نمر” التي استهدفتها أمس كتائب القسام ضمن عملية مركّبة في رفح جنوبي قطاع غزة.
وتظهر الصور أن الجيش الإسرائيلي قام بتغطية هيكل المدرعة، أو ما بقي منه
مع مشاهد أخرى لقطر عربات ودبابات أصيب أو دمر خلال الحرب، من شأنها أن تعطي صورة عن حجم الاستهداف الذي حدث غربي رفح.
تقرير: أحمد العساف/قراءة محمد الفقيه
16/6/2024