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الجزيرة ترصد موجة نزوح جماعي جديدة لسكان مواصي مدينة رفح

أظهرت صور حصلت عليها الجزيرة موجة نزوح جماعي جديدة لسكان مواصي مدينة رفح نتيجة القصف الجوي والمدفعي المتواصل لجيش الاحتلال الإسرائيلي على المنطقة.
16/6/2024