عرفة الركن الأكبر للحج.. معلومات وأرقام

اليوم هو يوم عرفة التاسع من شهر ذي الحجة. عرفات أو عرفة منطقة مستوية تقع خارج حدود الحرم المكي عند حدوده من الجهة الشرقية على بعد نحو 20 كيلومترا من مكة المكرمة.