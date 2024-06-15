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شمال غزة يستقبل العيد وسط أزمة إنسانية خانقة
يحل عيد الأضحى هذا العام، في وقت يعاني فيه سكان شمال قطاع غزة من ظروف معيشية قاسية، في ظل الحصار المشدد المفروض من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
ورصدت عدسة الجزيرة صورا لمواطنين وأطفال يصطفون في طوابير طويلة أملا بالحصول على حصص غذائية تسد جوعهم وجوع أسرهم.
وحرمت الأوضاع الإنسانية المتردية الكثير من العائلات فرحة العيد، وسط شح حاد في الموارد الأساسية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، بسبب حصار الاحتلال الخانق الذي أدى إلى انهيار القطاعات الحيوية وتفاقم الأزمات على جميع الأصعدة.
15/6/2024-|آخر تحديث: 15/6/202410:24 م (بتوقيت مكة المكرمة)