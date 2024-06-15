شمال غزة يستقبل العيد وسط أزمة إنسانية خانقة

يحل عيد الأضحى هذا العام، في وقت يعاني فيه سكان شمال قطاع غزة من ظروف معيشية قاسية، في ظل الحصار المشدد المفروض من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

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