شاهد.. كتائب القسام تستهدف قوات الاحتلال بمحور نتساريم

بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد قالت إنها لاستهداف مقاتليها مقر قيادة الاحتلال الإسرائيلي والقوات المتموضعة في محور “نتساريم” بصواريخ “رجوم”.

وتضمنت المشاهد أحد المقاتلين وهو بصدد تجهيز الصواريخ لإطلاقها، وهو يردد تكبيرات يوم عرفة "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك.. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.."

ودعا هذا المقاتل حجاج بيت الله أن يخصوا أهل غزة بدعواتهم حتى يكتب الله عز وجل لهم النصر على الاحتلال الإسرائيلي.