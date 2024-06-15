شاهد.. القسام تقنص جنود الاحتلال بمحاور التقدم بمدينة رفح

بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مشاهد فيديو لاستهداف عناصرها جنود الاحتلال، وقصف بالهاون على نقاط تجمع قوات الاحتلال بمحاور التقدم بمدينة رفح جنوب القطاع.

وأظهر الفيديو رصد عناصر الكتائب لـ3 من جنود الاحتلال على سطح أحد المباني، ثم عملية قنصهم حيث سقط اثنان منهم في حين احتمى الثالث داخل المبنى.

كما نفذت كتائب القسام قصفا بمدافع الهاون على نقاط تجمع قوات الاحتلال بمحاور التقدم جنوب القطاع.