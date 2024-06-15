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استشهاد طفل بسبب سوء التغذية بمستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع
أفاد مراسل الجزيرة نقلا عن مصادر طبية بأن طفلا استشهد في مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة بعد معاناة من الجفاف ونقص الفيتامينات، في ظل استمرار الحرب وإغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلية جميع المعابر.
وكان حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان، قد أعلن تسجيل أعراض سوء التغذية لدى أكثر من 200 طفل في قطاع غزة، مضيفا أن كارثة إنسانية يواجهها شمال قطاع غزة وأن شبح المجاعة يلوح في الأفق، كما وجه نداء استغاثة لجميع المؤسسات الدولية.
15/6/2024