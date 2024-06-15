استشهاد طفل بسبب سوء التغذية بمستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع

أفاد مراسل الجزيرة نقلا عن مصادر طبية بأن طفلا استشهد في مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة بعد معاناة من الجفاف ونقص الفيتامينات، في ظل استمرار الحرب وإغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلية جميع المعابر.

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