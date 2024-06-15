أصوات من غزة.. استقبال عيد الأضحى بحزن وألم ودون أضاحٍ

يحُلّ عيد الأضحى على قطاع غزة هذا العام من دون أضاح، فالحرب المستمرة أتت على معظم المواشي، أما المتبقي منها فليس في متناول الناس.