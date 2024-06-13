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الاحتلال يغتال مقاوميْن من كتيبة جنين ويعدم شابا ثالثا في قباطية
اغتالت قوات الاحتلال مقاومَيْن اثنين من قادة وعناصر كتيبة جنين، التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بعدما تسللت وحدات خاصة إسرائيلية إلى بلدة قباطية جنوب جنين وحاصرت منزلا فيها.
واندلعت اشتباكات مسلحة بين المقاومين والوحدات الخاصة دفع خلالها الاحتلال بتعزيزات عسكرية وجرافات هدمت بعض أجزاء المنزل المحاصر بعد أن استهدفه الجيش الإسرائيلي بعدد من الصواريخ الموجهة. كما أعدمت قوات الاحتلال شابا ثالثا أثناء انسحاب الجيش من بلدة قباطية.
تقرير: ليث جعار
13/6/2024