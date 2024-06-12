من الإحرام إلى الطواف.. تعرف على خطوات الحج

يبدأ الحج وينتهي بمناسك محددة، تبدأ هذه المناسك بالإحرام وتنتهي بطواف الوداع، وبينهما رحلة روحانية بكل تفاصيلها. فما خطوات الحج؟ تعرف عليها في تقرير صهيب العصا.