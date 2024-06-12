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قوات الاحتلال تقتل 3 فلسطينيين في هجوم على كفردان بالضفة
انسحبت قوات الاحتلال من مدينة كفردان بالضفة الغربية بعد هجوم دامٍ استمر عدة ساعات حيث تسللت قوة إسرائيلية إلى أحد منازل المدينة في وضح النهار.
وحاصرت هذه القوات المنزل مما أدى لاندلاع اشتباكات عنيفة أدت لاستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة عدد آخر، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
ونقل مراسل الجزيرة ليث جعار حالة الدمار الكبيرة التي خلفها هجوم الاحتلال على المنزل الذي تم استهدافه بطائرة مسيّرة مما أدى لاستشهاد الشبّان الثلاثة.
تقرير: ليث جعّار
12/6/2024