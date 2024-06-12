قوات الاحتلال تقتل 3 فلسطينيين في هجوم على كفردان بالضفة

انسحبت قوات الاحتلال من مدينة كفردان بالضفة الغربية بعد هجوم دامٍ استمر عدة ساعات حيث تسللت قوة إسرائيلية إلى أحد منازل المدينة في وضح النهار.

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