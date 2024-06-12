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استمرار الحرب يحرم سودانيين من أداء فريضة الحج

يواجه الحجاج السودانيون صعوبات كبيرة في إكمال إجراءات أداء فريضة الحج هذا العام بسبب استمرار الحرب وارتفاع التكاليف، بعد انخفاض قيمة الجنيه السوداني.
12/6/2024