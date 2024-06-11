مدة الفيديو 01 minutes 00 seconds
شاهد.. سرايا القدس تقصف بالاشتراك مع فصائل جنود الاحتلال بنتساريم
بثت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- مشاهد قالت إنها من استهدافها هي وعدد من فصائل المقاومة تحشدات جيش الاحتلال في محور نتساريم جنوب غرب مدينة غزة شمال القطاع.
وتضمن مقطع الفيديو مشاهد متعددة لقصفها قوات الاحتلال مع كتائب المجاهدين، وكتائب عبد القادر الحسيني، وكتائب الأنصار، وقوات الشهيد عمر القاسم، وشهداء الأقصى- لواء العامودي.
ودأبت فصائل المقاومة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
11/6/2024