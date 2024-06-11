شاهد.. سرايا القدس تقصف بالاشتراك مع فصائل جنود الاحتلال بنتساريم

بثت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- مشاهد قالت إنها من استهدافها هي وعدد من فصائل المقاومة تحشدات جيش الاحتلال في محور نتساريم جنوب غرب مدينة غزة شمال القطاع.

اقرأ المزيد