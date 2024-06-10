مجزرة النصيرات تنسف مزاعم الاحتلال بشأن أخلاقية جيشه

انتهت المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل يوم السبت الماضي بقتل 274 فلسطينيا وجرح مئات آخرين، في سبيل استعادة 4 من أسراه، مما أسقط مزاعم الاحتلال بأنه لديه أكثر الجيوش أخلاقية بالعالم.

وتشير إحصاءات رسمية -وفقا لتقرير أعده للجزيرة وليد العطار- إلى أن المجزرة حصدت أرواح 64 شهيدا من الأطفال، و57 شهيدة، و37 شهيدا من كبار السن، إضافة إلى حوالي 700 جريح بعضهم حالاتهم حرجة.

وبهذه المجزرة يتجاوز عدد الشهداء والجرحى 120 ألفا منذ بدء الحرب على غزة قبل أكثر من 8 أشهر، ورغم أن الاحتلال أشار إلى أن مكان احتجاز الأسرى كان مرصودا بدقة فإنه قام بتدمير 89 منزلا مأهولا بالسكان خلال المجزرة.