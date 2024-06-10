عزوف المستثمرين عن شراء السندات الإسرائيلية

يواجه البنك المركزي الإسرائيلي مأزق ارتفاع عائد السندات الحكومية وهروب المستثمرين، والفشل في وقف تدهور سعر صرف الشيكل، رغم تدخله المستمر في سوق الصرف الأجنبي.