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تعطل مولد الكهرباء الوحيد في مستشفى شهداء الأقصى بغزة

لا يزال مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح يعمل على مولد واحد بعد تعطل أحد المولدين الرئيسيين فيه مما ينذر بحدوث كارثة إنسانية.
10/6/2024