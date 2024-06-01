هل سيحرم ترامب من الترشح لمنصب الرئيس؟ وهل يحق له التصويت؟

تطرح تساؤلات بشأن المسارات القانونية لقضية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، والتداعيات التي قد تحملها على ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.

ووفق خبراء في القانون الأميركي، فإن دستور الولايات المتحدة خال من حرمان المدانين بأحكام جنائية من الترشح لأعلى منصب في البلاد.

أما بالنسبة لحق التصويت في ولاية فلوريدا -التي يقيم فيها ترامب- يشترط انقضاء كامل مدة العقوبة والإفراج المشروط، وفي نيويورك -التي أدانت محكمتها-يشترط انقضاء مدة السجن دون انقضاء الإفراج المشروط.

تقرير: أحمد العساف