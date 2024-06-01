الحرب الإسرائيلية على غزة.. بنود مقترح إسرائيلي جديد لوقف الحرب

نتعرف في هذا الفيديو على بنود المقترح الإسرائيلي الجديد وبنود الاتفاق الذي سبق أن وافقت حركة حماس عليه. فما هذه البنود؟