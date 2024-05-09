سكان ينضمون إلى الاحتجاج الطلابي الداعم لغزة في جامعة أكسفورد البريطانية

اتسع نطاق الاحتجاج الطلابي الداعم لقطاع غزة داخل حرم جامعة أكسفورد البريطانية، حيث انضم عدد من سكان المدينة وزوارها إلى المحتجين.

ونظم المتظاهرون وقفة أمام مقر احتفالية كانت تحضرها رئيسة الجامعة لإيصال رسالة بأنهم لن يقبلوا بتجاهل مطالبهم.

وقالت إحدى المشاركات إن ما يحدث في غزة لا يمكن تحمله، في حين هتف المتظاهرون مطالبين بمقاطعة إسرائيل والشركات التي تتعامل معها.

تقرير: أسد الله الصاوي