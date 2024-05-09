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أزمة نقص الأموال تفاقم معاناة سكان شمال قطاع غزة

يعاني المواطنون في قطاع غزة من أزمة في الحصول على الأموال خاصة بعد منع الاحتلال إدخال النقود إلى القطاع وتدمير معظم البنوك والمصارف، خاصة في شمال غزة.
9/5/2024