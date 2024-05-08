شاهد.. إسعاف أطفال جرحى إلى مستشفى الكويت بمدينة رفح

بثت شاشة الجزيرة مشاهد فيديو لجهود الأطقم الطبية وسيارات الإسعاف ومواطنين وهم يسعفون عشرات الأطفال الجرحى الذين وصلوا إلى مستشفى الكويت بمدينة رفح.

وأظهر الفيديو بعض الأطفال الجرحى وهم يحملون على الأكتاف خلال نقلهم إلى المستشفى، وجهود الأطقم الطبية والمتطوعين في تقديم الرعاية الطبية بما يتوفر لديهم من إمكانيات بسيطة، وقد جرت عمليات الإسعاف على أرضيات وممرات المستشفى بسبب امتلاء الأسرة بالجرحى والمصابين.