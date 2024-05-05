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مظاهرة في جامعة تورنتو الكندية للمطالبة بوقف الحرب على غزة

تظاهر مئات الطلاب في جامعة تورنتو الكندية للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة ولمناصرة الاعتصام الطلابي المناهض للحرب المقام في حرم الجامعة.
5/5/2024