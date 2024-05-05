الميناء الأميركي العائم قبالة سواحل غزة.. أولوية إنسانية أم لأغراض أخرى؟

تتواصل التساؤلات بشأن الميناء الذي شرعت واشنطن في إنشائه على ساحل قطاع غزة بشأن جدواه وتكلفته وكيفية إدارته، في حين يبقى السؤال الأكثر أهمية “هل حقا الميناء أولوية إنسانية للغزيين أم لأغراض أخرى؟

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