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قوات الاحتلال تنسحب من بلدة بطولكرم بعد اغتيال مقاومين
انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من بلدة دير الغصون شمال مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية بعد عملية عسكرية استغرقت أكثر من 12 ساعة.
وأفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال انتشلت جثامين شهداء من تحت الركام واحتجزتها، بينما انتشل الهلال الأحمر الفلسطيني جثمان أحد الشهداء وقد كان مقطوع الرأس.
وهدمت قوات الاحتلال خلال عمليتها العسكرية منزلا مكونا من عدة طوابق.
تقرير: محمد خيري
4/5/2024-|آخر تحديث: 4/5/202404:40 م (بتوقيت مكة المكرمة)