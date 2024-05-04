غارة إسرائيلية استهدفت منزلا بمنطقة الصفطاوي شمال غزة

استشهد 5 فلسطينيين على الأقل إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في منطقة الصفطاوي. مراسل الجزيرة أنس الشريف تابع عمليات انتشال الجثث من تحت الأنقاض.