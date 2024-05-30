وصول جثث ومصابين إلى مستشفى المعمداني بعد قصف منزل في غزة

نقلت الجزيرة صورا تظهر وصول جثث ومصابين إلى مستشفى المعمداني بعد قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مدينة غزة.