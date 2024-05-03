"معاناة مركبة".. صحفيو غزة بدائرة الاستهداف الإسرائيلي المباشر

دفع الصحفيون الفلسطينيون وعائلاتهم ثمنا باهظا خلال الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ نحو 7 أشهر، حيث تخطى عدد الشهداء الصحفيين 140 تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة.

وبحسب تقرير بثته الجزيرة، قالت الصحفية دعاء الباز إنها تعمل في الميدان منذ اليوم الأول للحرب، مشيرة إلى أنها تواجه ظروفا صعبة مثل انقطاع الكهرباء والإنترنت لساعات طويلة، كما أنها فقدت أكثر من 30 شخصا من عائلتها وزملائها الصحفيين.

بدوره شدد الصحفي علم الدين صادق على تعرض الطواقم الصحفية للقصف الإسرائيلي المباشر، معرجا على حجم المعاناة الكبيرة للصحفيين مثل التنقل وتوفير أدوات الحماية ومستلزمات الصحافة.

وأكد صادق أن معاناة الصحفي الفلسطيني مركبة تبدأ من الاستهداف الإسرائيلي عندما يدخل إلى ميدان الأحداث.