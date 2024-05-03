مظاهرة في عمان للتضامن مع الشعب الفلسطيني تحت شعار "أوقفوا العدوان"

تظاهر مئات الأردنيين بالبلدة القديمة وسط عمان للتضامن مع الشعب الفلسطيني رافعين شعار “أوقفوا العدوان”، وطالبوا بفتح المعابر لإيصال المساعدات لقطاع غزة المحاصر.

ووفقا لمراسل الجزيرة، فإن المظاهرة التي نظمها الملتقى الوطني لدعم المقاومة في غزة نددت بالحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، ودعت إلى فتح المعابر وإرسال المزيد من المساعدات الإنسانية.

كما عبر المتظاهرون عن دعمهم للحراك الطلابي الأميركي المناهض للحرب المتواصلة على غزة.