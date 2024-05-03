مظاهرة في جامعة السوربون بباريس تندد بالحرب على غزة وتتهم الحكومة بالتواطؤ مع إسرائيل

تظاهر طلاب في محيط جامعة السوربون بباريس للتنديد بالحرب الإسرائيلية على غزة، واتهموا حكومة بلادهم بالتواطؤ مع إسرائيل في حربها على قطاع غزة.

ووفقا لمراسل الجزيرة فقد ردد المتظاهرون هتافات "أوقفوا النار أوقفوا الإبادة" و"لا عدالة في الشرق الأوسط دون عدالة للشعب الفلسطيني" تعبيرا عن مناصرتهم للقضية الفلسطينية.

وطالب المتظاهرون الحكومة الفرنسية بعدم توفير الغطاء السياسي للجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية، حتى لا تفلت مثل كل مرة من العقاب.