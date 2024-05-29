21 شهيدا.. مشاهد قاسية لضحايا مجزرة إسرائيلية بمنطقة المواصي غربي رفح

رصدت كاميرا الجزيرة مشاهد قاسية وجثثا متناثرة على الأرض نتيجة قصف إسرائيلي استهدف خياما للنازحين بمنطقة المواصي الساحلية غربي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن 21 شهيدا سقطوا في حين أصيب عشرات آخرون في مجزرة إسرائيلية جديدة استهدفت خيام النازحين. وتضمنت المشاهد قيام مواطنين ورجال الدفاع المدني بنقل المصابين إلى المستشفى الأميركي الميداني بالمنطقة إضافة إلى نقل جثامين الشهداء.