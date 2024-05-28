7 شهداء في قصف على منزل شمال مدينة رفح

استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. ونقلت الجزيرة صور انتشال جثث الشهداء والمصابين ونقلهم إلى المستشفى.