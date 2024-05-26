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زعم أنها مناطق آمنة.. الاحتلال يرتكب مجزرة بحق نازحين شمال غربي رفح
وصف مراسل الجزيرة القصف الإسرائيلي على مخيم للنازحين شمال غربي رفح الذي أدى لسقوط شهداء وجرحى، بأنه غير مسبوق في قوته وعنفه في تلك المناطق التي تنتشر فيها خيام النازحين.
ويتواجد في تلك المناطق مقر أساسي لوكالة الأونروا.
وأظهرت مشاهد بثتها قناة الجزيرة عمليات إنقاد ضحايا القصف الإسرائيلي، وقال المراسل إن طواقم الدفاع المدني عجزت عن إطفاء الحرائق التي اشتعلت في الخيام وفي النازحين المتواجدين بداخلها.
وهرب النازحون من مناطق غزة إلى هذه المناطق التي حددها جيش الاحتلال على أنها مناطق آمنة إنسانية وأرسل مناشير للسكان بأن يتوجهوا إليها.
تقرير: هشام زقوت
26/5/2024