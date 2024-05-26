زعم أنها مناطق آمنة.. الاحتلال يرتكب مجزرة بحق نازحين شمال غربي رفح

وصف مراسل الجزيرة القصف الإسرائيلي على مخيم للنازحين شمال غربي رفح الذي أدى لسقوط شهداء وجرحى، بأنه غير مسبوق في قوته وعنفه في تلك المناطق التي تنتشر فيها خيام النازحين.

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