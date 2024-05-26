سقوط 12 شهيدا في غارة على منزل بجباليا النزلة شمال غزة

واصلت أطقم الدفاع المدني والأهالي والمتطوعون بذل جهودهم في انتشال جثامين الشهداء أو العثور على جرحى أو مفقودين بين أنقاض منزل عائلة خلة في منطقة جباليا النزلة شمال غزة.

وأظهر فيديو بثته الجزيرة حجم الدمار الكبير الذي حل بالمنزل المكون من 5 طوابق وحوله إلى كومة من الركام جراء غارة إسرائيلية أسفرت عن سقوط 12 شهيدا و20 مصابا على الأقل.

وتابعت الكاميرا لحظة انتشال جثامين 3 شهداء من تحت الأنقاض، فيما قال أحد أفراد عائلة خلة إن بيت أخيه دمر وتحته أفراد العائلة كلهم، مشيرا إلى أن هذه هو الاستهداف الخامس من قبل الطيران الإسرائيلي لآل خلة وأن عدد شهداء الأسرة جراء القصف المتكرر بلغ أكثر من 100 شهيد.