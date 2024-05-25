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خسائر الاقتصاد الإسرائيلي مستمرة بسبب الحرب على غزة

تراجع الاقتصاد الإسرائيلي بشكل مباشر بسبب الحرب على غزة، حيث نقصت القوى العاملة في صناعة البناء، في ظل ازدياد تكاليف إخلاء السكان.
25/5/2024