خسائر الاقتصاد الإسرائيلي مستمرة بسبب الحرب على غزة

تراجع الاقتصاد الإسرائيلي بشكل مباشر بسبب الحرب على غزة، حيث نقصت القوى العاملة في صناعة البناء، في ظل ازدياد تكاليف إخلاء السكان.