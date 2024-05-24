نزحت 8 مرات.. عائلة غزاوية تواجه صعوبات في تأمين العلاج لابنيها

نزحت عائلة عمران دادر من حي الزيتون بمدينة غزة 8 مرات منذ بداية الحرب الإسرائيلية. وتواجه العائلة صعوبات في تأمين العلاج لابنيها حيث يعاني أحدهما من نقص في الأكسجين، والآخر من إصابة في يده.

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