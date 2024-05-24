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نزحت 8 مرات.. عائلة غزاوية تواجه صعوبات في تأمين العلاج لابنيها
نزحت عائلة عمران دادر من حي الزيتون بمدينة غزة 8 مرات منذ بداية الحرب الإسرائيلية. وتواجه العائلة صعوبات في تأمين العلاج لابنيها حيث يعاني أحدهما من نقص في الأكسجين، والآخر من إصابة في يده.
نزحت عائلة عمران دادر من حي الزيتون بمدينة غزة 8 مرات منذ بداية الحرب الإسرائيلية. وتواجه العائلة صعوبات في تأمين العلاج لابنيها حيث يعاني أحدهما من نقص في الأكسجين، والآخر من إصابة في يده. وقد لجأت العائلة إلى مركز النور للمكفوفين في منطقة الرمال بحثا عن الأمان.
24/5/2024-|آخر تحديث: 24/5/202410:25 ص (بتوقيت مكة المكرمة)