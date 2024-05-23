قوات الاحتلال تحاصر مراكز الإيواء في منطقة الفالوجة بمخيم جباليا

حاصرت قوات الاحتلال مراكز الإيواء في منطقة الفالوجة في اليوم الـ11 للعملية العسكرية البرية على مخيم جباليا.

ووفقا لمراسل الجزيرة فقد تعرضت المدارس المحاصرة لإطلاق نار وقنابل غاز من قبل قوات الاحتلال، كما استهدف القناصة في محيط المدرسة النازحين الذين يحاولون الخروج منها.

وعبر بعض النازحين عن خوفهم من الخروج نحو المجهول، وعدم وجود الغذاء والماء والملجأ الآمن الذي يمكنهم أن ينزحوا إليه في ظل القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل.