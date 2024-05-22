بعد اعتراف النرويج وإسبانيا وأيرلندا صار بإمكان دولة فلسطين طلب تمثيل دبلوماسي رسمي

بعد قرار حكومات النرويج وإسبانيا وأيرلندا الاعتراف بدولة فلسطين، ارتفع عدد الدول التي تعترف بفلسطين إلى 147 دولة، ، منها 11 دولة أوروبية.

وتعتبر السويد التي اعترفت بدولة فلسطين عام 2014 أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي من أوروبا الغربية تقوم بهذه الخطوة، وذلك لكون الدول الأوروبية العشر الأخرى أقرت اعترافها بدولة فلسطين قبل انضمامها للاتحاد الأوروبي.

وبحسب خبراء قانونيين فقد أصبح الآن بالإمكان أن يكون لدولة فلسطين تمثيل دبلوماسي رسمي لدى تلك الدول الأوروبية، وقد يمتد تأثيره إلى الاتحاد الأوروبي في قضايا كثيرة.