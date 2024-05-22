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أزمة مياه حادة تشهدها مدينة القضارف بالسودان

تشهد مدينة القضارف شرقي السودان نقصاً حاداً في مياه الشرب. ومع حلول الصيف يواجه أكثر من مليونين من سكان الولاية تحديات كبيرة في الحصول على الماء.
22/5/2024