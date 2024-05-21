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مجلس الأمن يعقد جلسة مفتوحة لمناقشة الوضع في مدينة رفح

عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مفتوحة لمناقشة الوضع في رفح، حيث علت التحذيرات من تداعيات أي عملية عسكرية إسرائيلية هناك.
21/5/2024