10 شهداء جراء غارة إسرائيلية على منزل في بيت لاهيا

انتشلت أطقم الإسعاف والدفاع المدني جثماني شهيد وشهيدة من تحت أنقاض منزل عائلة الكحلوت في بيت لاهيا، عقب غارة إسرائيلية تسببت في استشهاد 10 فلسطينيين وجرح آخرين وتدمير المنزل.

ووفقا لمراسل الجزيرة، فإن طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزل عائلة الكحلوت الذي يقع بمحيط مستشفى كمال عدوان في منطقة مشروع بيت لاهيا، بغارة عنيفة أسفرت عن استشهاد 10 فلسطينيين وتدمير المنزل والمنازل المجاورة له.

ولا يزال المتطوعون والفرق المتخصصة يواصلون جهودهم في البحث عن المفقودين والجرحى تحت ركام المنزل والمنازل المجاورة.