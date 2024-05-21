إخلاء مستشفى كمال عدوان بعد استهدافه بقصف إسرائيلي

تعرض مستشفى كمال عدوان والمناطق المحيطة به في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة لقصف إسرائيلي دفع طاقم العمل لإخلاء المرضى والجرحى على عجل وتحت إطلاق نار كثيف.