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تعرف على أسطول إيران من المروحيات وأبرز خصائصها
تشغل إيران مجموعة متنوعة من المروحيات في البلاد لكن العقوبات الدولية جعلت من الصعوبة الحصول على قطع غيار لها.
وتعود أكبر عملية شراء مروحيات لإيران من الخارج إلى عام 1979 عندما تلقت نحو 40 طائرة مروحية من طراز "إم آي 8″ و"إم آي 17" من روسيا، وفي عام 2016 قدرت وسائل إعلام حكومية روسية أن 50 طائرة هليكوبتر روسية مسجلة في إيران.
ويسلط تقرير عبد القادر عراضة الضوء على أبرز المروحيات التي تمتلكها إيران وبماذا تتميز، فضلا عن المروحيات التي تنتجها مثل "شافبيز 75 -2″، و"الكوبرا".
20/5/2024-|آخر تحديث: 20/5/202401:58 ص (بتوقيت مكة المكرمة)