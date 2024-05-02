جهود البحث عن ناجين عقب قصف إسرائيلي منزل عائلة "أبو إريالا" في مدينة غزة

بثت شاشة الجزيرة مشاهد الدمار الكبير عقب قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة “أبو إريالا” أسفر عن استشهاد 6 فلسطينيين وجرح العشرات في منطقة الجلاء بحي الشيخ رضوان في مدينة غزة.

وأظهر الفيديو جهود المتطوعين وهم يبحثون بأيديهم وما توفر معهم من معدات بسيطة عن ناجين أو جرحى تحت ركام المنزل.

وقالت شاهدة عيان إن المنزل الذي كان يتكون من 4 طوابق كان يؤوي أسرا نازحة إضافة إلى أهله، مؤكدة وجود مفقودين لا يزالون تحت الأنقاض.