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3 شهداء في استهداف شقة سكنية بمدينة رفح

استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف شقة سكنية في عمارة أبو هاشم وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
19/5/2024