"ميناء اللاعودة".. قصة الرصيف البحري الأميركي لقطاع غزة

ما بين مبادرة الرئيس الأميركي جو بايدن برصيف مؤقت في قطاع غزة وظيفته تسريع إدخال المساعدات، ومحور نتساريم، الذي يشي بأنه قد لا يكون مؤقتا، وفق وجهة النظر الإسرائيلية، تتضارب الكثير من المفاهيم.

وكانت محاولات دراسة مواقع جغرافية محتملة لإقامة ميناء في غزة أو في مكان قريب منها يتيح دخول البضائع إلى غزة بدأت عام 2016، حسب معهد الشرق الأوسط للدراسات.

وأطلق معهد بيغن- السادات للدراسات الاستراتيجية، على خطة الرصيف البحري الأميركي اسم "ميناء اللاعودة" وهو اسم أطلق على نقاط عبور عند شواطئ أفريقيا، التي كانت تستخدم في تجارة الرقيق عبر الأطلسي.

ويرصد هذا التقرير تفاصيل مناقشات خبراء ودبلوماسيين، حول الميناء قبل الحرب الأخيرة على القطاع.

تقرير: سلام خضر